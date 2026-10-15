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Michelin впервые присвоил звезды 11 ресторанам в Австралии

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Издание Michelin Guide, составляющее самый престижный в мире ресторанный рейтинг, впервые присвоило звезды австралийским ресторанам, пишет Bloomberg.

По информации агентства, выдачу звезд инициировало правительство штата Южная Австралия. По данным местного телеканала ABC, власти оплатили визит инспекторов Michelin в страну.

Звезды получили 11 ресторанов в штате, причем один из них, Magill Estate в Аделаиде, сразу удостоился двух звезд. В этом заведении с видом на винодельческое хозяйство Penfolds шеф-повар Скотт Хаггинс предлагает дегустационное меню стоимостью до 375 австралийских долларов ($262) на человека.

Согласно рейтинговой системе Michelin, разработанной французским производителем шин для своего путеводителя в начале прошлого века, в ресторанах с одной звездой стоит остановиться по пути, заведения с двумя звездами заслуживают того, чтобы сделать ради них крюк, а рестораны с тремя звездами считаются достойными целями для отдельной поездки.

Michelin Австралия
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