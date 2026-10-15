ОАЭ выдали РФ подозреваемого в незаконных валютных операциях

Также экстрадирован гражданин одной из стран Центральной Азии, подозреваемый в даче взятки

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - В МВД сообщили об экстрадиции из ОАЭ гендиректора одной из коммерческих организаций, совершившего незаконные валютные операции на 2,7 млрд рублей.

"Он был объявлен в международный розыск и впоследствии задержан иностранными коллегами в Объединенных Арабских Эмиратах. Сегодня в международном аэропорту Дубая представители компетентных органов ОАЭ передали его сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России", - сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Как уточнили в Генпрокуратуре России, речь идет о предпринимателе Андрее Каткове.

По данным следствия, предприниматель заключил фиктивный инвестиционный договор по проекту производства оптического волокна. На основании этого договора он получил векселя банков на сумму более 2,4 млрд рублей, которые в дальнейшем по подложным документам перевел на расчетные счета своей компании.

"Чтобы легализовать эти денежные средства, он перечислил более 2,7 млрд рублей на счета фирмы, зарегистрированной в другом государстве, и совершил иные незаконные валютные операции", - сказала Волк.

С целью сокрытия противоправной деятельности мужчина подкупил свидетеля, чтобы тот дал ложные показания следственным органам. "Также он вместе с иными участниками организованной группы легализовал преступные доходы: от имени подконтрольной компании заключал фиктивные договоры с нерезидентами, представлял в банки подложные документы и проводил экономически нецелесообразные операции с конвертированными в валюту средствами, общая сумма которых составила не менее 111 млн рублей", - отметили в Генпрокуратуре.

В отношении Каткова возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 174.1 (легализация денежных средств, полученных преступным путем), 193.1 (Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов) и 309 (Подкуп) УК РФ.

Также, по информации МВД, российским правоохранителям передан гражданин одного из государств Центральной Азии, который в период с 2021 по 2022 год через посредника совершил дачу взятки в размере 1,4 млн рублей должностным лицам муниципального бюджетного учреждения в Калужской области.

По информации Генпрокуратуры РФ, речь идет об Алишере Хидоятове. А чиновники, которым он передал взятку, "должны были заключить мировые соглашения по арбитражным делам и договорам цессии на выгодных для фирмы условиях".

По данному факту расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 291 УК РФ (Дача взятки).

"Передача фигурантов сотрудникам российских правоохранительных органов была согласована в результате тесного взаимодействия НЦБ Интерпола МВД России с зарубежными партнерами при участии представителя МВД России в ОАЭ", - сообщила Волк.