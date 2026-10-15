Поиск

Индия в сентябре снизила импорт золота до $1,8 млрд

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Индия в сентябре 2026 года импортировала золота на $1,8 млрд, говорится в материалах министерства торговли и промышленности страны.

Это в 5 раз меньше, чем в сентябре прошлого года (большая разница объясняется высокой базой сравнения), и на 22% меньше, чем в августе текущего.

"Сокращение импорта может говорить о том, что запасов внутри страны остается достаточно для удовлетворения ожидаемого спроса, - говорила в прошлом месяце аналитик World Gold Council Кавита Чако. - Снижение объемов импорта также может отчасти объясняться уменьшением поставок сплава доре". В августе, например, писала она, внутренние цены на золото в Индии были ниже импортных более чем на 1%, а "выгода" в пошлине для доре по сравнению со слитками всего 0,65%. "Такие дисконты могут делать импортный сплав доре экономически менее привлекательным для местных аффинажных предприятий", - поясняла Чако.

В общей сложности за 9 месяцев 2026 года Индия импортировала золота на $41,85 млрд, что на 16% больше уровня аналогичного периода прошлого года.

Индия является одним из крупнейших потребителей золота в мире, практически не производя его сама. По итогам первого полугодия поставки золота в страну составили 293 тонны.

Индия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Власти Бразилии расследуют причину сильных пожаров в тропических лесах Амазонии

 Власти Бразилии расследуют причину сильных пожаров в тропических лесах Амазонии

CNN узнал, что у Украины закончились ракеты для Patriot

Аэропорт Эр-Рияда за октябрь 20 раз подвергался ударам хуситов

ОАЭ выдали РФ подозреваемого в незаконных валютных операциях

Мерц заявил, что не подаст в отставку, несмотря на проигрыш ХДС на выборах

В Белом доме непублично признают, что дизель подорожал из-за конфликта США с Ираном

 В Белом доме непублично признают, что дизель подорожал из-за конфликта США с Ираном

Глава МИД РФ полагает, что украинский конфликт будет решаться на поле боя

FT сообщила о планах лидеров ЕС уговаривать Зеленского умерить критику Трампа

 FT сообщила о планах лидеров ЕС уговаривать Зеленского умерить критику Трампа

Глава Европарламента призвала ужесточить визовые ограничения для граждан РФ

Япония рассмотрит возможность вооружения атомными подводными лодками
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12325 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3907 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 200 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 126 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 6 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 115 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов