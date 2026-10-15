Индия в сентябре снизила импорт золота до $1,8 млрд

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Индия в сентябре 2026 года импортировала золота на $1,8 млрд, говорится в материалах министерства торговли и промышленности страны.

Это в 5 раз меньше, чем в сентябре прошлого года (большая разница объясняется высокой базой сравнения), и на 22% меньше, чем в августе текущего.

"Сокращение импорта может говорить о том, что запасов внутри страны остается достаточно для удовлетворения ожидаемого спроса, - говорила в прошлом месяце аналитик World Gold Council Кавита Чако. - Снижение объемов импорта также может отчасти объясняться уменьшением поставок сплава доре". В августе, например, писала она, внутренние цены на золото в Индии были ниже импортных более чем на 1%, а "выгода" в пошлине для доре по сравнению со слитками всего 0,65%. "Такие дисконты могут делать импортный сплав доре экономически менее привлекательным для местных аффинажных предприятий", - поясняла Чако.

В общей сложности за 9 месяцев 2026 года Индия импортировала золота на $41,85 млрд, что на 16% больше уровня аналогичного периода прошлого года.

Индия является одним из крупнейших потребителей золота в мире, практически не производя его сама. По итогам первого полугодия поставки золота в страну составили 293 тонны.