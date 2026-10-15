Власти Бразилии расследуют причину сильных пожаров в тропических лесах Амазонии

Архивное фото Фото: AP/ТАСС

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - В Бразилии власти расследуют возможные причины пожаров в тропических лесах Амазонии, где количество очагов возгорания утроилось за последние десять дней, сообщает Associated Press.

"Есть основания полагать, что пожары были устроены намеренно", - заявил министр окружающей среды Жуан Паулу Капобианку в интервью агентству.

По словам министра, очаги возгорания в охраняемых лесных зонах расположены в четком геометрическом порядке, из-за чего сотрудники природоохранных ведомств предполагают, что столкнулись со случаями намеренного разжигания огня.

Количество возгораний в лесах Амазонии в этом году было на рекордно низком уровне, но резко возросло с 4 октября, когда в Бразилии прошел первый тур президентских выборов, подчеркивает агентство. В связи с этим власти подозревают, что поджоги могут быть реакцией на политические события в стране.

При этом НАСА, ссылаясь на спутниковые данные, отмечает, что причины возгораний могут быть все же связаны не с политикой, а с природными явлениями. По данным американских специалистов, пожары в Бразилии стали частью "каскада пожаров" в тропиках, который возник из-за нарушения привычного режима выпадения осадков. Причиной стало изменение климата, связанное с усиливающимся Эль-Ниньо (природного феномена, сильно влияющего на климат в ряде регионов мира).

"Этот процесс начинается на экваторе с засухи и торфяных пожаров в Индонезии, за которыми следует повышенная пожарная активность в этой части Амазонии", - заявил Дуглас Мортон, специалист по изучению систем Земли из Центра космических полётов имени Годдарда при НАСА.

Эксперты также отмечают, что на ситуацию могли повлиять глобальные процессы изменения климата, а также - вырубка лесов.

За последние несколько дней лесные пожары затронули штаты Амазонас и Пара. Из-за сильного дыма занятия в государственных школах отменили, а жителей штатов призвали носить маски.