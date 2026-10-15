Поиск

Власти Бразилии расследуют причину сильных пожаров в тропических лесах Амазонии

Власти Бразилии расследуют причину сильных пожаров в тропических лесах Амазонии
Архивное фото
Фото: AP/ТАСС

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - В Бразилии власти расследуют возможные причины пожаров в тропических лесах Амазонии, где количество очагов возгорания утроилось за последние десять дней, сообщает Associated Press.

"Есть основания полагать, что пожары были устроены намеренно", - заявил министр окружающей среды Жуан Паулу Капобианку в интервью агентству.

По словам министра, очаги возгорания в охраняемых лесных зонах расположены в четком геометрическом порядке, из-за чего сотрудники природоохранных ведомств предполагают, что столкнулись со случаями намеренного разжигания огня.

Количество возгораний в лесах Амазонии в этом году было на рекордно низком уровне, но резко возросло с 4 октября, когда в Бразилии прошел первый тур президентских выборов, подчеркивает агентство. В связи с этим власти подозревают, что поджоги могут быть реакцией на политические события в стране.

При этом НАСА, ссылаясь на спутниковые данные, отмечает, что причины возгораний могут быть все же связаны не с политикой, а с природными явлениями. По данным американских специалистов, пожары в Бразилии стали частью "каскада пожаров" в тропиках, который возник из-за нарушения привычного режима выпадения осадков. Причиной стало изменение климата, связанное с усиливающимся Эль-Ниньо (природного феномена, сильно влияющего на климат в ряде регионов мира).

"Этот процесс начинается на экваторе с засухи и торфяных пожаров в Индонезии, за которыми следует повышенная пожарная активность в этой части Амазонии", - заявил Дуглас Мортон, специалист по изучению систем Земли из Центра космических полётов имени Годдарда при НАСА.

Эксперты также отмечают, что на ситуацию могли повлиять глобальные процессы изменения климата, а также - вырубка лесов.

За последние несколько дней лесные пожары затронули штаты Амазонас и Пара. Из-за сильного дыма занятия в государственных школах отменили, а жителей штатов призвали носить маски.

Амазония Жуан Паулу Капобианку Бразилия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Власти Бразилии расследуют причину сильных пожаров в тропических лесах Амазонии

 Власти Бразилии расследуют причину сильных пожаров в тропических лесах Амазонии

CNN узнал, что у Украины закончились ракеты для Patriot

Аэропорт Эр-Рияда за октябрь 20 раз подвергался ударам хуситов

ОАЭ выдали РФ подозреваемого в незаконных валютных операциях

Мерц заявил, что не подаст в отставку, несмотря на проигрыш ХДС на выборах

В Белом доме непублично признают, что дизель подорожал из-за конфликта США с Ираном

 В Белом доме непублично признают, что дизель подорожал из-за конфликта США с Ираном

Глава МИД РФ полагает, что украинский конфликт будет решаться на поле боя

FT сообщила о планах лидеров ЕС уговаривать Зеленского умерить критику Трампа

 FT сообщила о планах лидеров ЕС уговаривать Зеленского умерить критику Трампа

Глава Европарламента призвала ужесточить визовые ограничения для граждан РФ

Япония рассмотрит возможность вооружения атомными подводными лодками
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12325 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3907 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 200 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 126 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 6 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 115 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов