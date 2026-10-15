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Демократы незначительно опережают по популярности республиканцев в преддверии выборов в Конгресс

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Демократическую партию США на промежуточных выборах в ноябре готовы поддержать 49% избирателей, тогда как Республиканской партии предпочтение отдают 46%, свидетельствуют данные опроса AARP.

Оставшиеся 5% не смогли определиться с выбором партии.

При этом голоса распределись по-другому среди избирателей старше 50 лет: только 43% таких избирателей готовы поддержать демократов, тогда как республиканцам поддержку выражают 53% респондентов. Оставшиеся 4% затруднились ответить.

При этом более пожилые избиратели больше мотивированы голосовать, чем избиратели моложе 50 лет. По данным опроса, только 66% избирателей в возрасте от 18 до 49 лет заявили, что крайне мотивированы голосовать на выборах, тогда как среди избирателей старше 50 лет об этом сообщили 83%.

Опрос проводился 1-5 октября, в нем приняли участие 1 368 человек из 43 избирательных округов, которые американские СМИ называют неопределившимся между демократическими и республиканскими кандидатами.

США
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