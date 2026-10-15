Поиск

ФБР расследует инциденты с отправкой белого порошка в ряд избиркомов США

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - ФБР и Служба почтовой инспекции США расследуют инциденты в избиркомах штатов Огайо, Оклахома и Луизиана, куда в преддверии промежуточных выборов в Конгресс прислали письма с белым порошком, сообщает в четверг The Hill.

"Мы работаем с нашими партнерами, чтобы установить личность тех, на ком лежит ответственность за отправку этих писем", - заявили в ФБР.

В спецслужбе заверили, что продолжат защищать граждан и обеспечивать порядок на выборах.

Посылка в избирком Луизианы уже прошла лабораторную проверку - опасных веществ не обнаружено.

Промежуточные выборы в США пройдут 3 ноября. На кону стоят все места в Палату представителей, а также - часть мест в Сенат. Опросы показывают, что у Демократической партии есть хорошие шансы вернуть себе большинство в Палате представителей, а при удачном стечении обстоятельств - и в Сенате.

США ФБР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: четверг, 15 октября

OFAC продлило лицензию на сделки с зарубежными АЗС "ЛУКОЙЛа" до 24 апреля 2027 г.

Власти Бразилии расследуют причину сильных пожаров в тропических лесах Амазонии

 Власти Бразилии расследуют причину сильных пожаров в тропических лесах Амазонии

CNN узнал, что у Украины закончились ракеты для Patriot

Аэропорт Эр-Рияда за октябрь 20 раз подвергался ударам хуситов

ОАЭ выдали РФ подозреваемого в незаконных валютных операциях

Мерц заявил, что не подаст в отставку, несмотря на проигрыш ХДС на выборах

В Белом доме непублично признают, что дизель подорожал из-за конфликта США с Ираном

 В Белом доме непублично признают, что дизель подорожал из-за конфликта США с Ираном

Глава МИД РФ полагает, что украинский конфликт будет решаться на поле боя

FT сообщила о планах лидеров ЕС уговаривать Зеленского умерить критику Трампа

 FT сообщила о планах лидеров ЕС уговаривать Зеленского умерить критику Трампа
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12326 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3907 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 200 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 126 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 6 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 115 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов