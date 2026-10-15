ФБР расследует инциденты с отправкой белого порошка в ряд избиркомов США

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - ФБР и Служба почтовой инспекции США расследуют инциденты в избиркомах штатов Огайо, Оклахома и Луизиана, куда в преддверии промежуточных выборов в Конгресс прислали письма с белым порошком, сообщает в четверг The Hill.

"Мы работаем с нашими партнерами, чтобы установить личность тех, на ком лежит ответственность за отправку этих писем", - заявили в ФБР.

В спецслужбе заверили, что продолжат защищать граждан и обеспечивать порядок на выборах.

Посылка в избирком Луизианы уже прошла лабораторную проверку - опасных веществ не обнаружено.

Промежуточные выборы в США пройдут 3 ноября. На кону стоят все места в Палату представителей, а также - часть мест в Сенат. Опросы показывают, что у Демократической партии есть хорошие шансы вернуть себе большинство в Палате представителей, а при удачном стечении обстоятельств - и в Сенате.