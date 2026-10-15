Как минимум 34 ученика погибли из-за обрушения крыши в пакистанской школе

Похороны погибших в результате обрушения крыши Фото: Ehtisham ul Haq/Anadolu via Getty Images

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - В пакистанском городе Пешавар обрушилась крыша трехэтажной частной школы Аль-Хайр, по меньшей мере 34 ребенка и один учитель погибли, более 50 человек получили ранения, сообщает в четверг Associated Press.

Представитель больницы Леди Рединг Мохаммад Асим заявил, что погибшим и получившим ранения детям было от 6 до 14 лет. Некоторые из раненых находятся в критическом состоянии. В больнице объявили чрезвычайную ситуацию.

Согласно заявлению представителя службы спасения Билиала Файзи, спасатели достали из под завалов всех находившихся там людей. Он также рассказал Associated Press, что крыши двух классных комнат обрушились, когда в них находились ученики второго и третьего классов со своими учителями.

В операции по спасению участвовали около ста специалистов. Быстрая эвакуация помогла спасти как минимум сорок жизней.

Сотрудники правоохранительных органов начали расследование произошедшего. Начальник полиции Пешавара Саид Ахмед заявил, что владелец школы был задержан.

Президент Асиф Али Зардари и премьер-министр Шахбаз Шариф выразили соболезнования семьям погибших.