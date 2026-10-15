Минфин США ввел антииранские санкции против 26 физических и юридических лиц

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Управление по контролю за зарубежными активами министерства финансов США (OFAC) в рамках антииранской операции "Экономический изгой" ввело санкции против 16 физлиц и 10 юрлиц, говорится в пресс-релизе Минфина.

В частности, введены ограничения в отношении зарегистрированного в Ираке банка International Development Bank for Investment and Finance, двух иранских оффшорных банков, зарегистрированной в Гонконге компании Elitesphere Trading Co., Limited, которые, согласно Минфину, "работают в финансовом секторе иранской экономики".

Санкции также ввели против четырех зарегистрированных в Иране пунктов обмена валют.

"Минфин перекрывает каналы поступления средств, применяемых Ираном для содержания армии и военизированных группировок", - отмечает американское министерство.

В частности, по данным Минфина, International Development Bank for Investment and Finance пользовался доступом к совершению долларовых операций в интересах Тегерана.