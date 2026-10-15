Поиск

Минфин США ввел антииранские санкции против 26 физических и юридических лиц

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Управление по контролю за зарубежными активами министерства финансов США (OFAC) в рамках антииранской операции "Экономический изгой" ввело санкции против 16 физлиц и 10 юрлиц, говорится в пресс-релизе Минфина.

В частности, введены ограничения в отношении зарегистрированного в Ираке банка International Development Bank for Investment and Finance, двух иранских оффшорных банков, зарегистрированной в Гонконге компании Elitesphere Trading Co., Limited, которые, согласно Минфину, "работают в финансовом секторе иранской экономики".

Санкции также ввели против четырех зарегистрированных в Иране пунктов обмена валют.

"Минфин перекрывает каналы поступления средств, применяемых Ираном для содержания армии и военизированных группировок", - отмечает американское министерство.

В частности, по данным Минфина, International Development Bank for Investment and Finance пользовался доступом к совершению долларовых операций в интересах Тегерана.

Ирак США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Как минимум 34 ученика погибли из-за обрушения крыши в пакистанской школе

 Как минимум 34 ученика погибли из-за обрушения крыши в пакистанской школе

Что произошло за день: четверг, 15 октября

OFAC продлило лицензию на сделки с зарубежными АЗС "ЛУКОЙЛа" до 24 апреля 2027 г.

Власти Бразилии расследуют причину сильных пожаров в тропических лесах Амазонии

 Власти Бразилии расследуют причину сильных пожаров в тропических лесах Амазонии

CNN узнал, что у Украины закончились ракеты для Patriot

Аэропорт Эр-Рияда за октябрь 20 раз подвергался ударам хуситов

ОАЭ выдали РФ подозреваемого в незаконных валютных операциях

Мерц заявил, что не подаст в отставку, несмотря на проигрыш ХДС на выборах

В Белом доме непублично признают, что дизель подорожал из-за конфликта США с Ираном

 В Белом доме непублично признают, что дизель подорожал из-за конфликта США с Ираном

Глава МИД РФ полагает, что украинский конфликт будет решаться на поле боя
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12326 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3907 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 200 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 126 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 6 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 115 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов