В Конгрессе США заявили об ответственности для компаний, импортирующих ДТ из РФ

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Нефтяные компании будут привлечены к ответственности, если будут импортировать российское дизельное топливо, заявил член Палаты представителей США, демократ Джейми Раскин в письме Американскому институту нефти (American Petroleum Institute, API) и торговой ассоциации производителей топлива и нефтехимической продукции American Fuel and Petrochemical Manufacturers, сообщает Politico.

"Те, кто решает действовать подобным образом, действуют на свой страх и риск и, несомненно, будут привлечены к ответственности по всей строгости закона, будь то в этой администрации или в следующей", - говорится в письме, которое оказалось в распоряжении издания.

Раскин уточнил, что любой, кто ввозит российское дизельное топливо в США, "будет нарушать федеральный закон и, следовательно, может столкнуться как с гражданскими, так и с уголовными санкциями, включая тюремное заключение сроком до 20 лет".

Ранее сообщалось, что сенаторы и члены Палаты представителей США от Демократической партии направили письма в ряд банков и морских портов с просьбой сохранять все данные о сделках с РФ на случай потенциального расследования дизельного соглашения с Москвой.

"Любой случай импорта российского дизеля в США поднимает серьезные правовые вопросы и может быть объектом судебного разбирательства, а также расследования конгресса", - написали демократы.

Конгрессмены призвали адресатов сохранять все потенциальные записи, связанные с возможными или состоявшимися транзакциями.

Они подчеркнули, что соглашение по дизелю с РФ, по мнению конгрессменов, может нести риски в сфере национальной безопасности США.

В свою очередь официальный представитель Белого дома Тейлор Роджерс заявил, что сделка с Россией по дизтопливу "соответствует всем применимым законам".

Американские СМИ отмечают, что, если демократы смогут вернуть контроль над одной или двумя палатами Конгресса в ходе промежуточных выборов в США 3 ноября, они получат значительные полномочия по расследованию и надзору и смогут проверить усилия президента Трампа по импорту дизельного топлива из России.