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Казахстан до 2029 года создаст производство беспилотных систем полного цикла

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Казахстан намерен создать на территории страны полноценное производство беспилотных систем - от аппаратных узлов и систем связи до защищенного софта, сообщило Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития .

Соответствующий комплексный план развития беспилотных систем на 2026-2029 годы утвердило правительство Казахстана.

План формирует единую правовую основу, закладывает цифровую и физическую инфраструктуру, а также стимулирует отечественное производство и полномасштабную интеграцию автономных технологий в реальный сектор экономики.

К практической реализации плана привлечено 18 государственных органов, включая министерство транспорта, Минобороны, МВД, органы национальной безопасности, финансовые регуляторы и отраслевые министерства, а также акиматы, институты развития и квазигосударственные компании. Координировать работу будет министерство искусственного интеллекта и цифрового развития.

В рамках плана предусмотрено внедрение единой цифровой платформы беспилотных авиационных систем и систем автоматизированного управления движением беспилотников (UTM).

"Подача заявок, учет, регистрация аппаратов и оперативное согласование маршрутов полетов будут производиться через единый цифровой сервис, что сведет к минимуму барьеры и многократно ускорит разрешительные процедуры", - пояснили в министерстве.

Кроме того, предусмотрена локализация производства беспилотных систем, включая выпуск критических аппаратных компонентов и разработку защищенного отечественного программного обеспечения.

"Стратегической задачей плана является не просто поддержка крупноузловой сборки, а формирование полноценного суверенного производства полного цикла: от аппаратных узлов и систем связи до защищенного софта", - сообщили в ведомстве.

В отрасли планируется подготовить не менее тысячи квалифицированных специалистов - операторов, инженеров-конструкторов, разработчиков встраиваемого ПО и ИИ, специалистов по кибербезопасности и сервисному обслуживанию.

Также документ предусматривает создание не менее двух современных R&D-центров (Research and Development) и профильных лабораторий в партнерстве с университетами и международными технологическими компаниями.

Помимо этого, предполагается передать часть государственных функций по контролю и надзору за эксплуатацией и оборотом беспилотных систем в ведение МВД. Также планируется проработать вопрос обязательного страхования ответственности владельцев дронов и требования к кибербезопасности каналов связи.

План охватывает развитие сети вертипортов, дрон-портов и автоматических зарядных станций, а также закрепление за отраслью радиочастот и спутниковых каналов. В сегменте наземного транспорта в 2027-2028 годах планируется организовать пилотный проект по тестированию беспилотных грузовых перевозок.

Казахстан МВД Минобороны правительство
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