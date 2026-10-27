Поиск

Премьеры Дании и Швеции скептически оценили телефонный разговор Стубба и Стёре с Путиным

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Премьер Дании Метте Фредериксен заявила, что президент Финляндии Александр Стубб и премьер Норвегии Йонас Гар Стёре по собственной инициативе провели телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным на тему Украины.

"Я очень скептически настроена к этой инициативе Норвегии и Финляндии. Она не координировалась с остальными из нас", - приводят слова Фредериксен шведские СМИ .

В свою очередь, и.о. премьера Швеции Ульф Кристерссон также сказал, что не получал заблаговременно информацию о планируемом разговоре. "У меня довольно низкие ожидания от подобных бесед", - приводят его слова местные СМИ.

В то же время Кристерссон выразил пожелание, чтобы переговоры привели к миру, добавив, что он должен быть на условиях Киева.

Пресс-служба Кремля сообщила ранее во вторник, что Путин по просьбе финской и норвежской сторон провел телефонный разговор со Стуббом и Стёре. "Проведен обмен мнениями по вопросам урегулирования украинского кризиса с учетом переговоров Путина со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом в Санкт-Петербурге 21 октября и контактов Стубба и Стёре с Уиткоффом и Владимиром Зеленским в Осло", - говорится в сообщении.

Как заявили в пресс-службе, "собеседники приветствовали достигнутую договоренность о возобновлении в первой половине ноября в Абу-Даби трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США, нацеленных, в частности на вопросы обеспечения безопасности России и Украины после полного окончания боевых действий".

Метте Фредериксен Норвегия Швеция Дания Александр Стубб Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

РФ прорабатывает возможность совместной работы с США в Арктике

Отменен запрет 2015 года на полеты над Ливией

Песков подтвердил разговор Путина с премьером Норвегии и президентом Финляндии

 Песков подтвердил разговор Путина с премьером Норвегии и президентом Финляндии

В Израиле начались парламентские выборы

 В Израиле начались парламентские выборы

Brent подешевела до $114,61 за баррель

Саудовская аравия сбила три ракеты и четыре БПЛА, запущенные хуситами

Что случилось этой ночью: вторник, 27 октября

Фондовые индексы США выросли вслед за акциями ИИ-компаний

 Фондовые индексы США выросли вслед за акциями ИИ-компаний
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3984 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12600 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 123 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 131 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов