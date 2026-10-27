Премьеры Дании и Швеции скептически оценили телефонный разговор Стубба и Стёре с Путиным

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Премьер Дании Метте Фредериксен заявила, что президент Финляндии Александр Стубб и премьер Норвегии Йонас Гар Стёре по собственной инициативе провели телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным на тему Украины.

"Я очень скептически настроена к этой инициативе Норвегии и Финляндии. Она не координировалась с остальными из нас", - приводят слова Фредериксен шведские СМИ .

В свою очередь, и.о. премьера Швеции Ульф Кристерссон также сказал, что не получал заблаговременно информацию о планируемом разговоре. "У меня довольно низкие ожидания от подобных бесед", - приводят его слова местные СМИ.

В то же время Кристерссон выразил пожелание, чтобы переговоры привели к миру, добавив, что он должен быть на условиях Киева.

Пресс-служба Кремля сообщила ранее во вторник, что Путин по просьбе финской и норвежской сторон провел телефонный разговор со Стуббом и Стёре. "Проведен обмен мнениями по вопросам урегулирования украинского кризиса с учетом переговоров Путина со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом в Санкт-Петербурге 21 октября и контактов Стубба и Стёре с Уиткоффом и Владимиром Зеленским в Осло", - говорится в сообщении.

Как заявили в пресс-службе, "собеседники приветствовали достигнутую договоренность о возобновлении в первой половине ноября в Абу-Даби трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США, нацеленных, в частности на вопросы обеспечения безопасности России и Украины после полного окончания боевых действий".