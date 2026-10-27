Поиск

Стубб сообщил о просьбе США и Украины о более активном участии в урегулировании

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Президент Финляндии Александр Стубб во вторник заявил, что украинская и американская стороны просили Хельсинки и Осло активизировать усилия по урегулированию конфликта на Украине.

В РоссииПесков назвал разговор Путина со Стуббом и Стёре контактами с главами важных приграничных странЧитать подробнее

"Стубб заявил, что США и Украина обратились к Норвегии и Финляндии с просьбой взять на себя более активную роль", - сообщает Bloomberg.

Согласно сообщению агентства, Стубб также отметил, что в ходе телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным ранее во вторник "ретранслировал послания от Украины".

По словам Стубба, спецпосланники президента США и президент Украины Владимир Зеленский "помогли подготовиться к телефонному разговору" с Путиным.

Пресс-служба Кремля сообщила ранее во вторник, что Путин по просьбе финской и норвежской сторон провел телефонный разговор с президентом Финляндии Стуббом и премьер-министром Королевства Норвегия Йонасом Гаром Стёре.

Норвегия Финляндия Александр Стубб
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

РФ прорабатывает возможность совместной работы с США в Арктике

Отменен запрет 2015 года на полеты над Ливией

Песков подтвердил разговор Путина с премьером Норвегии и президентом Финляндии

 Песков подтвердил разговор Путина с премьером Норвегии и президентом Финляндии

В Израиле начались парламентские выборы

 В Израиле начались парламентские выборы

Brent подешевела до $114,61 за баррель

Саудовская аравия сбила три ракеты и четыре БПЛА, запущенные хуситами

Что случилось этой ночью: вторник, 27 октября
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3984 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12600 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 123 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 131 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов