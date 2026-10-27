Стубб сообщил о просьбе США и Украины о более активном участии в урегулировании

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Президент Финляндии Александр Стубб во вторник заявил, что украинская и американская стороны просили Хельсинки и Осло активизировать усилия по урегулированию конфликта на Украине.

"Стубб заявил, что США и Украина обратились к Норвегии и Финляндии с просьбой взять на себя более активную роль", - сообщает Bloomberg.

Согласно сообщению агентства, Стубб также отметил, что в ходе телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным ранее во вторник "ретранслировал послания от Украины".

По словам Стубба, спецпосланники президента США и президент Украины Владимир Зеленский "помогли подготовиться к телефонному разговору" с Путиным.

Пресс-служба Кремля сообщила ранее во вторник, что Путин по просьбе финской и норвежской сторон провел телефонный разговор с президентом Финляндии Стуббом и премьер-министром Королевства Норвегия Йонасом Гаром Стёре.