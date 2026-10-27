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Избирательные участки закрылись на выборах в Израиле, явка рекордно высокая

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Участки для голосования на выборах в Кнессет во вторник завершили свою работу, сообщают израильские СМИ.

По состоянию на 20:00 по местному времени (21:00 мск) явка избирателей составляла 74,3%. Этот показатель стал самым высоким с 1988 года для этого временного интервала за всю историю выборов в стране.

Ранее во вторник партия премьера Израиля Биньямина Нетаньяху "Ликуд" просила продлить время голосования, однако избирательная комиссия ей в этом отказала.

На выборах в 120-местный парламент баллотировались кандидаты от 36 партий.

Главными кандидатами на пост премьера являются нынешний премьер-министр Нетаньяху, баллотирующийся от правой партии "Ликуд", и бывший начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Гади Айзенкот, возглавляющий созданную им центристскую партию "Яшар".

ЦАХАЛ Израиль Кнессет
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