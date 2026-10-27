Экс-глава Генштаба ЦАХАЛ заявил, что израильтяне выразили полное недоверие Нетаньяху

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Экс-глава Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Гади Айзенкот, возглавляющий оппозиционную партию "Яшар", во вторник заявил, что граждане страны на выборах выразили недоверие нынешнему премьеру страны Биньямину Нетаньяху.

"Результаты демонстрируют полное недоверие Нетаньяху и его правительству", - приводят израильские СМИ слова Айзенкота.

Он также отметил, что готов незамедлительно "заменить правительство Нетаньяху".

Другой представитель оппозиции - лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид - также приветствовал результаты, отметив, что "блок Нетаньяху потерпел мощное поражение". "Это полный крах, население сказало им, что им пора уходить", - сказал Лапид.

Согласно экзитполам, оппозиционный блок незначительно опережает коалицию Нетаньяху. Однако ни одна из политических сил не смогла обеспечить себе большинство в Кнессете.