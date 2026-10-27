По данным экзитполов, оппозиционный блок опережает коалицию Нетаньяху

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Оппозиционный блок в Израиле по итогам парламентских выборов обгоняет коалицию нынешнего премьера Биньямина Нетаньяху, свидетельствуют результаты экзитполов, опубликованные во вторник израильскими СМИ.

Согласно этим данным, оппозиция получает от 52 до 53 мест, возглавляемый Нетаньяху блок - 50.

Отмечается, что ни одна из политических сил не смогла обеспечить себе большинство в парламенте.

Ожидается, что в парламент пройдут и некоторые политические партии, которые пока не присоединились ни к блоку Нетаньяху, ни к его основным соперникам.

Согласно прогнозам, не присоединились к двум основным блокам кандидаты из ряда арабских партий.

Так, партия "Объединенный арабский список" (РААМ) получает семь мест.

Кроме того, коалиция "Объединенный список", в которую входят арабские партии "Тааль" и "Балад", а также еврейско-арабская партия "Хадаш", получает 11 мест.

Израильские СМИ подчеркивают, что и PAAM, и "Объединенный список" не планируют вступать в правящую коалицию, но могут поддерживать в парламенте те или иные инициативы.