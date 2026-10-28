Хуситы обстреляли ракетами аэропорт Адена в Йемене

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Хуситы дважды обстреляли баллистическими ракетами аэропорт Адена в Йемене, сообщает в среду телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на министерство транспорта страны.

Согласно первым данным, обстрел привел к материальному ущербу, есть пострадавшие.

В Адене базируется признанное на международном уровне правительство Йемена. Столицу страны, Сану, контролируют хуситы.

Ранее в среду представитель движения "Ансар Аллах" (хуситы) Яхья Сари предупредил о планах нанести удары по аэропорту Адена в связи с тем, что на его территории находится военно-транспортный самолет Саудовской Аравии с грузом вооружений.

Саудовская Аравия возглавляет арабскую коалицию, оказывающую военную поддержку правительственным войскам Йемена в борьбе с хуситами, и наносит по их позициям авиаудары. В ответ хуситы проводят военные операции против инфраструктуры королевства.