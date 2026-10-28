Лондон продлил разрешение на ведение бизнеса с болгарскими "дочками" "ЛУКОЙЛа"

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Управление по осуществлению финансовых санкций казначейства Великобритании (OFSI) продлило до 26 февраля 2027 года истекающую 29 октября 2026 года лицензию на осуществление операций с болгарскими структурами "ЛУКОЙЛа" в рамках наложенных санкционных ограничений.

Согласно сообщению ведомства, речь идет о взаимодействии с компаниями Lukoil Bulgaria EOOD, Lukoil Neftochim Burgas AD, Lukoil Aviation Bulgaria EOOD и Lukoil Bunker Bulgaria EOOD.

Великобритания 15 октября 2025 года включила в санкционный список "ЛУКОЙЛ", предписав завершить все транзакции с компанией к 29 ноября. Затем, 14 ноября OFSI выдало лицензию на продолжение деятельности до 14 февраля 2026 года, позднее продлив этот срок до 13 августа и далее до 29 октября.

Американский Минфин включил 22 октября 2025 года "ЛУКОЙЛ" в санкционный список, выдав лицензию на сворачивание операций, срок действия которой также неоднократно переносил. Вскоре НК объявила о намерении продать зарубежные активы. В настоящее время ведутся переговоры с потенциальными покупателями.

Российская компания начала деятельность в Болгарии в октябре 1999 года, став владельцем контрольного пакета акций НПЗ в Бургасе мощностью 8,8 млн тонн. Она также управляет сетью из более чем 500 АЗС в стране. Из-за запрета на импорт российской нефти в ЕС в течение последних трех лет деятельность "ЛУКОЙЛа" в Болгарии была затруднена, и компания заявляла, что начала работу по пересмотру стратегии предприятий группы на территории страны, включая возможность продажи бизнеса.

Как сообщалось, 14 ноября 2025 года Национальное собрание Болгарии приняло закон о введении внешнего управления в отношении компаний "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД", "ЛУКОЙЛ Болгария ЕОД" и других предприятий группы "ЛУКОЙЛ" в стране. В связи с этим управление затронутыми компаниями было передано специальному коммерческому управляющему с 17 ноября 2025 года. В целях защиты своих прав и законных интересов 19 февраля 2026 года Litasco SA, базирующаяся в Женеве, входящая в группу "ЛУКОЙЛ" и являющаяся непосредственным акционером LUKOIL Neftohim Burgas AD и LUKOIL Bulgaria EOOD, направила Болгарии уведомление, что считает экспроприацией без компенсации введение внешнего управления в отношении активов компании и может обратиться в суд.