Расходы Пентагона на войну с Ираном достигли $47 млрд

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Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Американские расходы на военные действия против Ирана выросли до $47,1 млрд, сообщает газета The New York Times, ссылаясь на новый отчет Пентагона, направленный Конгрессу США.

Согласно данным министерства обороны США по состоянию на 16 октября, более 60% этой суммы пришлось на израсходованные авиабомбы, ракеты и прочие боеприпасы. За примерно шесть недель, прошедших с момента предыдущего отчета Пентагона, дополнительные расходы ведомства выросли на $3,5 млрд.

ВВС США, в частности, потратили $7,6 млрд на обеспечение деятельности десятков эскадрилий истребителей и бомбардировщиков. Американские военно-морские силы израсходовали $1,5 млрд на развертывание более двух десятков боевых кораблей, включая несколько авианосцев вблизи Ирана, а армия - $2,1 млрд на поддержание своих войск в регионе.

С момента начала войны 28 февраля американские военные израсходовали боеприпасов на сумму $29 млрд. Это привело к истощению арсеналов ряда критически важных видов вооружений, в частности, зенитных управляемых ракет для комплексов Patriot, а также потребовало переброски ресурсов из зон ответственности американских военных командований в Азии и Европе.

Пентагон потратил $6,1 млрд на замену десятков поврежденных или уничтоженных боевых самолетов и других видов вооружения и техники. Еще $645 млн было направлено на переброску и обеспечение деятельности нескольких тысяч военнослужащих сил специальных операций в регионе.

Кроме того, в документах Пентагона отражены расходы по ряду других важных статей бюджета. По словам представителя Конгресса, военное ведомство потратило $24,5 млн на медицинское обслуживание американских военнослужащих, Военно-транспортное командование США израсходовало $92,2 млн на материально-техническое обеспечение и доставку техники, а Киберкомандование - $14 млн на "операции по киберподдержке".

Представители Конгресса отметили, что приведенные ведомством цифры, скорее всего, занижены. В частности, в Пентагоне признали, что в эти оценки не вошли $1,5 млрд на топливо и прочие расходы - средства, которые администрация Трампа запрашивала в рамках дополнительного финансирования военных действий.

В отчет, направленный Конгрессу, также не были включены затраты на восстановление американских военных объектов, поврежденных или уничтоженных в результате иранских атак, том числе базы ВМС в Манаме в Бахрейне. В Пентагоне дали понять, что эти объекты могут быть закрыты или не подлежать восстановлению. По оценкам законодателей, если военные или принимающие страны все же решат их восстановить, итоговая сумма может исчисляться десятками миллиардов долларов.

Как отмечает издание, представленные Конгрессу несекретные оценки расходов Пентагона позволяют взглянуть на финансовую сторону конфликта - тему, которую министр обороны Пит Хегсет и его ближайшие помощники по большей части предпочитали не раскрывать.

В настоящее время глава Пентагона и администрация президента Дональда Трампа запрашивают до $70 млрд в качестве экстренных военных расходов для покрытия затрат, связанных с конфликтом с Ираном, а также для закупки новых вооружений и обеспечения личного состава.