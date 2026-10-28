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В Белграде совершена попытка теракта у здания посольства Израиля

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Попытка террористического нападения совершена в ночь на среду у посольства Израиля в Белграде, сообщил и.о. главы МВД Сербии Ивица Дачич в эфире сербского телерадиоканала РТС.

"Вооруженный двумя ножами несовершеннолетний напал на сотрудника жандармерии у посольства Израиля в Белграде вскоре после полуночи. Жандарм, получивший легкие ранения, в порядке самообороны уничтожил напавшего", - сказал Дачич.

По его словам, сотрудники сербских спецслужб наблюдали за человеком, совершившим нападение, по имеющимся данным, он имел отношение к группировке "Исламское государство" (признана в РФ террористической организацией и запрещена).

Дачич отметил, что в связи с происшествием в ключевых местах по всей Сербии уровень обеспечения безопасности повышен до максимального - это подразумевает увеличение контроля и присутствия полицейских сил близ инфраструктурных объектов и мест скопления людей.

Начато расследование.

Белград Израиль Сербия
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