Российские технологии мобильной медицины и телемедицины востребованы в Африке

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Компетенции России по мобильной медицине и телемедицинским форматам помощи высоко востребованы в странах Африки, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Те компетенции, которые сегодня приобрела страна, по мобильным формам работы, телемедицинским форматам - они на африканском континенте очень востребованы, потому что скрининговые исследования для больших сообществ, для населённых пунктов - это сегодня то, что мы умеем делать, и производим для этого в том числе оборудование и технологии, и проводим подготовку специалистов", - сказал Мурашко в интервью "Известиям".

Ранее глава Минздрава сообщил, что Россия развивает сотрудничество с африканскими странами в сфере медицины, включая образование медицинских специалистов и поставки медицинской продукции.



