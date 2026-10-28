Поиск

Российские технологии мобильной медицины и телемедицины востребованы в Африке

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Компетенции России по мобильной медицине и телемедицинским форматам помощи высоко востребованы в странах Африки, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Те компетенции, которые сегодня приобрела страна, по мобильным формам работы, телемедицинским форматам - они на африканском континенте очень востребованы, потому что скрининговые исследования для больших сообществ, для населённых пунктов - это сегодня то, что мы умеем делать, и производим для этого в том числе оборудование и технологии, и проводим подготовку специалистов", - сказал Мурашко в интервью "Известиям".

Ранее глава Минздрава сообщил, что Россия развивает сотрудничество с африканскими странами в сфере медицины, включая образование медицинских специалистов и поставки медицинской продукции.


Минздрав Михаил Мурашко Африка
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин сообщил, что РФ находится в контакте с Маском по низкоорбитальным группировкам

Лавров примет участие в министерском заседании G20 в Атланте 30-31 октября

 Лавров примет участие в министерском заседании G20 в Атланте 30-31 октября

Эфиопия получила от РФ первую партию истребителей Су-35

"Роскосмос" сообщил о продлении перекрестных полетов на МКС до 2030 года

 "Роскосмос" сообщил о продлении перекрестных полетов на МКС до 2030 года

Хуситы призвали эвакуировать аэропорт Адена из-за саудовского военного самолета

Два пассажирских поезда столкнулись в Испании

 Два пассажирских поезда столкнулись в Испании

Косовские сербы готовят обвинение в госизмене в отношении Вучича

 Косовские сербы готовят обвинение в госизмене в отношении Вучича

Москва намерена противодействовать попыткам помешать переговорам по Украине в Абу-Даби

 Москва намерена противодействовать попыткам помешать переговорам по Украине в Абу-Даби

В Белграде совершена попытка теракта у здания посольства Израиля

Расходы Пентагона на войну с Ираном достигли $47 млрд

 Расходы Пентагона на войну с Ираном достигли $47 млрд
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12612 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3989 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 123 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 131 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов