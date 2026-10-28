Тегеран и Москва готовят соглашение о строительстве малых модульных реакторов

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Иран ведет подготовку к заключению соглашения с Россией о совместном строительстве малых модульных ядерных реакторов, заявил в среду представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди.

"Мы дорабатываем с российской стороной протокол, который позволит ускорить строительство реакторов этого типа", - приводит его слова агентство ИРНА.

Камальванди заявил, что Иран "достиг самодостаточности" в создании атомных электростанций.

24 сентября 2025 года Россия и Иран подписали меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в сооружении атомных станций малой мощности на территории Ирана. Документ предусматривает конкретные шаги, направленные на реализацию этого стратегического проекта в Иране.