airBaltic планирует уволить около 100 пилотов и 200 бортпроводников

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Латвийская авиакомпания airBaltic намерена уволить около 100 пилотов и примерно 200 бортпроводников, сообщили СМИ со ссылкой на Латвийский профсоюз авиации (ЛПА).

По его данным, с 31 октября пилоты и бортпроводники airBaltic начнут получать информацию о том, сохранят ли они работу. Все рабочие места бортпроводников планируется сократить на рижской базе авиакомпании. Упомянутое число увольняемых работников не включает тех членов экипажей, которые уже добровольно ушли с работы после начала процесса коллективного увольнения.

Как утверждает профсоюз, для отбора сотрудников, которые будут уволены или сохранят работу, airBaltic использует внутренние списки и методику оценки работы пилотов и бортпроводников, не согласованные с профсоюзами.

По данным ЛПА, 27 октября сотрудникам было объявлено, что при сокращении флота компании до 36 самолетов работу сохранят примерно четыре из пяти пилотов и трое из четырех бортпроводников. Списки увольняемых сотрудников планируется утвердить 28 октября. Начало индивидуальных переговоров с работниками намечено на 31 октября.

Ранее airBaltic в связи с предусмотренным в бизнес-плане сокращением объемов деятельности сообщала, что изменения потенциально могут затронуть от 500 до 700 сотрудников, или около 20% из примерно 3 тыс. человек в Риге, Вильнюсе и Таллине, однако конкретное число увольняемых еще может измениться.

Сообщалось также, что пересмотр количества работников является одной из мер в новом бизнес-плане. Его приоритетами являются укрепление финансовой стабильности авиакомпании, повышение эффективности работы. План также предусматривает сокращение флота Airbus A220-300 до 36 самолетов до конца 2026 года с 54 по состоянию на март текущего года.

Сейчас перевозчик, испытывающий финансовые трудности, проходит процедуру реструктуризации долга, которую планирует завершить примерно к июню 2027 года.

Чистый убыток airBaltic в 2025 году составил 44,34 млн евро, что в 2,7 раза меньше, чем в 2024 году. Выручка при этом увеличилась на 4,2% - до 779,3 млн евро. В 2025 году авиакомпания перевезла 5,2 млн пассажиров, что на 1% больше, чем в 2024 году.

Латвийское государство является мажоритарным акционером airBaltic (88,37% акций), германская Lufthansa владеет 10%, датский предприниматель Ларс Туссен (через компанию Aircraft Leasing 1) - 1,62%, другие акционеры - 0,01%.