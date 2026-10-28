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Лондон выделит свыше 10 млрд фунтов стерлингов на помощь Украине

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Великобритания выделит более 10 млрд фунтов стерлингов на экономическую и военную помощь Украине, объявили в среду британские власти.

"Сегодня министр финансов объявил, что мы предоставляем более 10 млрд фунтов дополнительной финансовой помощи Украине", - говорится в заявлении.

В свою очередь в коммюнике Даунинг-стрит по итогам телефонного разговора британского премьера Энди Бернема и президента Украины Владимира Зеленского указывается, что выделение этих средств заложено в проект британского бюджета.

"Эта сумма включает 500 млн фунтов от министерства обороны, чтобы передать Украине наиболее срочную помощь для ПВО в преддверии этой зимы. Также речь идет о 7 млрд фунтов для экономической помощи: эту сумму выделят за три года", - отмечается в документе.

Наконец, еще 3 млрд фунтов планируется выделить на военные нужды Украины через Британское агентство экспортного финансирования (UKEF). Сроки выделения этой части помощи в заявлениях британских властей не уточняются.

Великобритания Украина
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