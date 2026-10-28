Лут заявила, что Александрия рассматривается как площадка для развития зернового хаба в Египте

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Александрия рассматривается в качестве площадки для развития зернового хаба в Египте, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут в интервью ИС "Вести".

"У нас уже есть площадка в Александрии, там работает один из наших трейдеров, есть партнерство. И мы видим развитие хаба именно в Александрии", - сказала министр.

По ее словам, зерновой хаб является важным проектом для Египта.

Лут подчеркнула, что сотрудничество РФ и Египта по данному направлению продолжится.

"Партнеры нам предложили посмотреть площадку в ином месте, сейчас коллеги считают экономику. Мы будем продолжать, конечно, диалог, потому что нам это интересно", - добавила она.