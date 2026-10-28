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Более 10 человек погибли при авиаударах по рынку на севере Йемена

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция нанесла авиаудары по рынку на севере Йемена, в результате которых погибли 14 человек, сообщает в среду представитель служб здравоохранения хуситов Анис аль-Асбахи.

"Военные самолеты коалиции нанесли серию ударов по центральному рынку в городе Эль-Хазм в час пик", - написал он в соцсети Х.

Среди погибших были, в частности, трое детей и две женщины. Также 15 человек получили ранения.

Хуситы назвали происшествие военным преступлением, требующим международного расследования.

Саудовская Аравия возглавляет арабскую коалицию, оказывающую военную поддержку правительственным войскам Йемена в борьбе с хуситами, и наносит по их позициям авиаудары. В ответ хуситы проводят военные операции против инфраструктуры королевства.

Йемен хуситы Саудовская Аравия Эль-Хазм
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