Иран продолжает сотрудничать с посредниками для согласования плана деэскалации

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил в среду, что Тегеран продолжает работу с посредниками над согласованием иранского плана по деэскалации американо-иранского конфликта.

"Мы остаемся в тесном контакте с посредниками для пересмотра идей, которые смогут позволить имплементировать наш семидневный план даже меньше, чем за неделю", - написал он в соцсети X.

Он отмечает, что "Иран продолжает давать шансы дипломатии".

Американские СМИ напоминают, что, согласно плану, Тегеран был готов, в частности, восстановить движение через Ормузский пролив в обмен на прекращение американской морской блокады Ирана. Президент США Дональд Трамп отверг это предложение. Посредником выступает, в частности, Катар.