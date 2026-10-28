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Иран продолжает сотрудничать с посредниками для согласования плана деэскалации

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил в среду, что Тегеран продолжает работу с посредниками над согласованием иранского плана по деэскалации американо-иранского конфликта.

"Мы остаемся в тесном контакте с посредниками для пересмотра идей, которые смогут позволить имплементировать наш семидневный план даже меньше, чем за неделю", - написал он в соцсети X.

Он отмечает, что "Иран продолжает давать шансы дипломатии".

Американские СМИ напоминают, что, согласно плану, Тегеран был готов, в частности, восстановить движение через Ормузский пролив в обмен на прекращение американской морской блокады Ирана. Президент США Дональд Трамп отверг это предложение. Посредником выступает, в частности, Катар.

Хроника 28 февраля – 28 октября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран Аббас Аракчи США Катар
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