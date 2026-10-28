Эрдоган заявил Трампу о готовности поддержать усилия по украинскому урегулированию

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, в ходе которого они обсудили, в частности, урегулирование конфликта на Украине, сообщают турецкие СМИ.

По их информации, Эрдоган отметил, что Анкара готова "поддержать усилия по возобновлению дипломатического процесса между Украиной и Россией".

Кроме того, в ходе беседы президенты затронули тему Ормузского пролива и ситуации в Йемене.

"Страны Мекканского соглашения (Саудовская Аравия, Турция и Пакистан - ИФ) внимательно следят за ситуацией в Ормузском проливе и Йемене и прилагают усилия для урегулирования проблемы дипломатическим путем". - сказал турецкий лидер.