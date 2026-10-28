Поиск

Эрдоган заявил Трампу о готовности поддержать усилия по украинскому урегулированию

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, в ходе которого они обсудили, в частности, урегулирование конфликта на Украине, сообщают турецкие СМИ.

По их информации, Эрдоган отметил, что Анкара готова "поддержать усилия по возобновлению дипломатического процесса между Украиной и Россией".

Кроме того, в ходе беседы президенты затронули тему Ормузского пролива и ситуации в Йемене.

"Страны Мекканского соглашения (Саудовская Аравия, Турция и Пакистан - ИФ) внимательно следят за ситуацией в Ормузском проливе и Йемене и прилагают усилия для урегулирования проблемы дипломатическим путем". - сказал турецкий лидер.

Йемен Мекка Пакистан Саудовская Аравия Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Ушаков заявил, что переговоры РФ-США-Украина пройдут точно после 4 ноября

Болсонару при перелете в США избегал бразильского воздушного пространства

 Болсонару при перелете в США избегал бразильского воздушного пространства

Что произошло за день: среда, 28 октября

Politico сообщает, что Канаде не предложат статус "ассоциированного члена" ЕC

 Politico сообщает, что Канаде не предложат статус "ассоциированного члена" ЕC

В странах ЕС недовольны звонком Стубба и Стёре Путину

EFE сообщило о прибытии Болсонару с семьей в Майами

Кремль исключил участие европейцев в трехсторонних переговорах по Украине

 Кремль исключил участие европейцев в трехсторонних переговорах по Украине

ЕС не будет импортировать российский газ вне зависимости от событий вокруг Украины

РФ фиксирует сообщения о планировании Лондоном новых поставок Киеву ракет Storm Shadow

Путин сообщил, что РФ находится в контакте с Маском по низкоорбитальным группировкам
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3990 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12617 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 124 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 131 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов