ФРС изменит график заседаний осенью 2027 года

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (ФРС) следующей осенью изменит график заседаний, заявил председатель американского ЦБ Кевин Уорш в ходе пресс-конференции по итогам завершившегося в среду двухдневного заседания.

По его словам, одно из заседаний в 2027 году будет сфокусировано на общей стратегии денежно-кредитной политики (ДКП), но голосования по ДКП на нем не будет и заявления по его итогам также не предусматривается.

В 2028 году Уорш ожидает два заседания без голосований по процентной ставке.

Он также отметил, что рост экономики США усилился, инфляция в стране "слишком высока" и руководство Федрезерва больше обсуждает вопрос ценовой стабильности, чем рынок труда.

"Что касается той части нашего двойного мандата, которая имеет отношение к занятости, то конъюнктура довольно позитивная, и все же американцы, конечно, по-прежнему имеют дело с инфляцией, уже около шести лет превышающей целевой показатель (Федерального) комитета (по операциям на открытом рынке). Мы отвечаем за то, чтобы ослабить инфляцию", - сказал Уорш.

У Федрезерва нет "мягкой" цели по инфляции, подчеркнул глава ЦБ. Она привязана к индексу PCE и предусматривает его рост на 2%.

"Общая финансовая конъюнктура ужесточилась, но я не хочу и не могу назвать ее жесткой. Но в целом эта динамика идет в направлении обеспечения более длительного и устойчивого периода экономического роста и ценовой стабильности", - заявил Уорш.

ФРС сохранила процентную ставку на уровне 3,75-4% по итогам октябрьского заседания.

"Политика не сыграла роли в этом решении", - уверил председатель и сказал, что предстоящие выборы в Конгресс на заседании не упоминались.

По словам Уорша, впереди насыщенный информацией период, и американский ЦБ может много узнать, чтобы быть лучше готовым к следующему заседанию.

"Я и мои коллеги оцениваем экономику, глядя в окно. Мы называем это "допросом реальности" для оценки того, что действительно происходит. Легче эта задача не стала", - сказал он.

Следующее заседание Федрезерва пройдет 8-9 декабря. Трейдеры оценивают шансы на подъем ставки на этом заседании примерно в 83%, по данным FedWatch.

Американские фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 после пресс-конференции Уорша растут на 0,1%, Nasdaq теряет столько же. Пара евро/доллар к 22:28 мск торгуется на уровне $1,1160 по сравнению с $1,1139 до публикации итогов заседания.