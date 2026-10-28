Вопрос об отмене санкций в отношении РФПИ обсуждается с США

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Вопрос о снятии санкций с Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), действительно, обсуждается с американцами, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Да, этот разговор уже какое-то время ведется. Каков будет результат, я не знаю. (Глава РФПИ Кирилл - ИФ) Дмитриев активно контактирует (с американцами - ИФ), поэтому и не только поэтому, он обсуждается", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос "Интерфакса".