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NASA утвердило намеченный на четверг выход астронавтов МКС в открытый космос для монтажных работ

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Руководители американского Центра управления полетами в Хьюстоне дали разрешение на предстоящий в четверг выход в открытый космос двух астронавтов с борта Международной космической станции (МКС) для проведения работ по модернизации системы энергоснабжения орбитальной лаборатории, сообщило NASA.

Американскому астронавту Анилу Менону и астронавту Канадского космического агентства (CSA) Джошуа Кутрику предстоит установить выдвижную солнечную панель нового поколения IROSA на левом борту ферменной конструкции МКС.

Выход из шлюзового модуля Quest американского сегмента станции в космический вакуум начнется в 08:00 по времени Восточного побережья США (в 15:00 по Москве) и продлится примерно 6 часов 45 минут.

Астронавтам 5 ноября предстоит совершить еще один выход в открытый космос для установки второй солнечной панели на правом борту фермы станции.

Их монтаж завершит модернизацию системы энергоснабжения, необходимую для обеспечения критически важных операций МКС, в том числе ее безопасного и контролируемого схода с орбиты, который планируется в конце 2030 года.

Пара солнечных панелей IROSA была доставлена на МКС грузовым космическим кораблем Cargo Dragon, который состыковался с ней 15 октября.

В настоящее время на борту орбитальной лаборатории продолжают работать семь человек, в том числе космонавты "Роскосмоса" Петр Дубров (командир станции), Анна Кикина и Сергей Тетерятников, астронавты NASA Анил Менон, Джессика Уоткинс и Люк Дилейни, а также астронавт CSA Джошуа Кутрик.

Анна Кикина МКС Петр Дубров Роскосмос США Хьюстон
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