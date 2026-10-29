Финляндия и США договорились усилить сотрудничество по редкоземельным металлам

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Финская и американская стороны подписали документ о сотрудничестве в сфере редкоземельных металлов, сообщили в четверг в МИД Финляндии.

"Финляндия и США подписали в Вашингтоне (...) рамочный документ по редкоземельным металлам, который направлен на укрепление сотрудничества в этой сфере", - говорится в пресс-релизе финского ведомства.

В нем отмечается, что это соглашение позволит "поддержать экономическую безопасность обеих стран путем улучшения цепочек поставок металлов".

Кроме того, согласно МИД Финляндии, стороны подписали соглашение, касающееся технологического сотрудничества. В Хельсинки указали, что речь идет о "широком спектре стратегических технологических сфер, в том числе ИИ, телекоммуникаций, квантовых технологий и биотехнологий".