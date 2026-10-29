Иран получил письмо от Вэнса, но пока не дал ответа

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Тегеран получил послание вице-президента США Джей Ди Вэнса, однако пока не дал ответа, сообщает в четверг иранское агентство "Тасним".

"Джей Ди Вэнс написал письмо секретарю Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсену Резаи. Иран получил послание, но еще не ответил", - говорится в сообщении.

Ранее в четверг портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что в письме Вэнс указал на необходимость обсудить с Тегераном ядерный вопрос, прежде чем возобновлять переговоры о прекращении ударов по Ирану.

При этом президент США Дональд Трамп на вопрос журналистов о содержании письма Вэнса заверил, что в нем говорилось лишь о поставке медикаментов в Иран.