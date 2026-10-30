Глава Минфина США заявил, что Иран с трудом платит военным из-за ужесточения санкций

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что из-за санкций Вашингтона Иран "даже не имеет возможности финансировать свои вооруженные силы".

"В условиях операции "Экономический изгой" у иранского режима заканчиваются средства к существованию, и его ставленники испытывают давление. Тегеран с трудом переводит деньги, в то время как КСИР, по сообщениям, не в состоянии платить своим собственным военнослужащим", - написал Бессент в соцсети X.

Он добавил, что своими санкциями США также лишают Тегеран возможности финансировать хуситов, ХАМАС и "Хезболлу".

"Мы не позволим Тегерану продолжать финансировать их кампанию террора", - подчеркнул Бессент.

Иран на протяжении многих лет находится под экономическими санкциями США. В августе Вашингтон начал операцию "Экономический изгой", чтобы "еще больше изолировать" Тегеран в финансовом плане и, тем самым, заставить его отступить в конфликте с США.