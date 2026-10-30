Судно загорелось в Ормузском проливе у берегов Омана

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило о пожаре, возникшем на судне в Ормузском проливе у берегов Омана.

"UKMTO получило сообщение об инциденте в 25 км к северо-востоку от Хасаба (Оман) в Ормузском проливе", - говорится в сообщении на сайте управления.

По данным стороннего источника, на судне, следовавшем транзитом, возник пожар. Его причина на данный момент неизвестна.

Также нет сведений о состоянии экипажа, ущербе и воздействии на окружающую среду.