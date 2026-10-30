Уолл-стрит снизилась в четверг вслед за акциями Alphabet

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили в минусе торги в четверг, инвесторы оценивали статданные и корпоративные отчеты.

Экономика США в третьем квартале 2026 года увеличилась на 3,4% в пересчете на годовые темпы, согласно предварительным данным министерства торговли. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 3,2%, сообщает Trading Economics. Таким образом, темпы роста ВВП в июле-сентябре ускорились по сравнению со вторым кварталом, когда они составили 2,2%, а подъем стал максимальным за год.

Тем временем доходы населения США в сентябре увеличились на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, а расходы выросли на 0,5%. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал повышение доходов на 0,3%, расходов - на 0,6%.

Индекс потребительских цен PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в прошлом месяце вырос на 0,3% за месяц и на 3,1% за год после подъема соответственно на 0,3% и 3% в августе. Федеральная резервная система внимательно отслеживает динамику индекса PCE Core при оценке рисков инфляции.

Акции Alphabet Inc. рухнули на 12,6%, компания потеряла свыше $450 млрд рыночной стоимости. Холдинговая компания Google в третьем квартале сократила чистую прибыль на 25%, несмотря на такой же рост выручки. Свободный денежный поток (FCF) Alphabet составил минус $9,07 млрд против минус $5,86 млрд кварталом ранее, а долгосрочный долг увеличился примерно в 5,8 раза в годовом выражении и достиг $125,1 млрд. Это вызвало у инвесторов опасения по поводу чрезмерных затрат на развитие ИИ-инфраструктуры.

На слабых квартальных отчетностях более чем на 20% упала капитализация работающей в сфере кибербезопасности Fortinet и разработчика ПО ServiceNow.

Цена бумаг Caterpillar снизилась на 9,3%, несмотря на рост чистой прибыли и выручки в июле-сентябре. Эксперты объясняют это опасениями относительно устойчивости продаж компании в сегменте энергетического оборудования, значительная доля которых приходится на дата-центры.

Рыночная стоимость Marvell Technology упала на 13,2% на слухах, что компания находится на продвинутой стадии переговоров о покупке поставщика оптических решений для дата-центров Lumentum Holdings. Сделка может быть объявлена уже на следующей неделе и наверняка войдет в десятку крупнейших слияний в сферах технологий и телекоммуникаций.

Цена бумаг Microsoft Corp. опустилась на 0,2%, хотя американский софтверный гигант увеличил чистую прибыль в первом финансовом квартале на 32%, выручку - на 19%, при этом скорректированная прибыль и выручка оказались лучше ожиданий рынка.

Тем временем котировки акций Eli Lilly подскочили на 6,6%. Крупнейшая по капитализации фармацевтическая компания в мире в третьем квартале нарастила чистую прибыль и выручку, а также существенно улучшила прогноз выручки на текущий год благодаря сильным продажам препарата Mounjaro, используемого при лечении диабета и ожирения.

Американская Mastercard Inc., оператор одной из крупнейших в мире платежных систем, в минувшем квартале увеличила чистую прибыль на 18%, выручку - на 14%. Её капитализация выросла на 4,2%.

Капитализация Ford Motor поднялась на 3,2%, хотя американский автопроизводитель в минувшем квартале сократил выручку на 2%, чистую прибыль - на 16%.

Котировки акций FedEx Corp. повысились на 1%, несмотря на то, что одна из крупнейших транспортно-логистических компаний мира в третьем квартале сократила чистую прибыль в 3,2 раза. Квартальная выручка компании выросла на 12%.

Индекс Dow Jones Industrial Average понизился на 0,25% и составил 52432,56 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 уменьшилось на 0,31% - до 7720,30 пункта.

Nasdaq Composite потерял 1,38% и завершил торги на уровне 26184,72 пункта.