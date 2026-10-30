Intel увеличила выручку в III кв. на 21%, хуже прогноза

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Американская Intel Corp., один из ведущих мировых производителей компьютерных компонентов, сократила чистую прибыль в третьем квартале и нарастила выручку, при этом скорректированная прибыль превысила прогнозы рынка, но выручка оказалась хуже прогнозов.

Прогноз Intel на четвертый квартал разочаровал инвесторов, и акции компании резко снизились на дополнительной сессии в четверг.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в июле-сентябре составила $3,3 млрд, или $0,6 в расчете на акцию, по сравнению с $4,1 млрд, или $0,9 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Прибыль без учета разовых факторов составила $0,52 на бумагу.

Выручка выросла на 21% - до $16,51 млрд против $13,65 млрд годом ранее.

Опрошенные FactSet эксперты в среднем прогнозировали скорректированную прибыль компании на уровне $0,41 на бумагу при выручке в $16,56 млрд.

Выручка в сегменте ЦОД и ИИ взлетела на 78% в годовом выражении, до $7,3 млрд, в сегменте ПК - снизилась на 5%, до $8,1 млрд.

В четвертом квартале Intel прогнозирует выручку в диапазоне $15-16 млрд, скорректированную прибыль - $0,25 на бумагу. Консенсус-прогноз предполагает выручку в $17,07 млрд и скорректированную прибыль в $0,43 на акцию.

Котировки акций Intel на дополнительных торгах в четверг падали на 16% после публикации отчетности. Капитализация компании с начала года подскочила в 2,5 раза, до $505 млрд.