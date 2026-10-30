Поиск

Intel увеличила выручку в III кв. на 21%, хуже прогноза

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Американская Intel Corp., один из ведущих мировых производителей компьютерных компонентов, сократила чистую прибыль в третьем квартале и нарастила выручку, при этом скорректированная прибыль превысила прогнозы рынка, но выручка оказалась хуже прогнозов.

Прогноз Intel на четвертый квартал разочаровал инвесторов, и акции компании резко снизились на дополнительной сессии в четверг.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в июле-сентябре составила $3,3 млрд, или $0,6 в расчете на акцию, по сравнению с $4,1 млрд, или $0,9 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Прибыль без учета разовых факторов составила $0,52 на бумагу.

Выручка выросла на 21% - до $16,51 млрд против $13,65 млрд годом ранее.

Опрошенные FactSet эксперты в среднем прогнозировали скорректированную прибыль компании на уровне $0,41 на бумагу при выручке в $16,56 млрд.

Выручка в сегменте ЦОД и ИИ взлетела на 78% в годовом выражении, до $7,3 млрд, в сегменте ПК - снизилась на 5%, до $8,1 млрд.

В четвертом квартале Intel прогнозирует выручку в диапазоне $15-16 млрд, скорректированную прибыль - $0,25 на бумагу. Консенсус-прогноз предполагает выручку в $17,07 млрд и скорректированную прибыль в $0,43 на акцию.

Котировки акций Intel на дополнительных торгах в четверг падали на 16% после публикации отчетности. Капитализация компании с начала года подскочила в 2,5 раза, до $505 млрд.

Intel
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Лавров прибыл в Атланту на совет глав МИД G20

Европейские фондовые индексы закрылись в плюсе, кроме испанского IBEX 35

 Европейские фондовые индексы закрылись в плюсе, кроме испанского IBEX 35

Бывший начальник управления Пентагона признался в передаче секретных данных об Иране и Украине

 Бывший начальник управления Пентагона признался в передаче секретных данных об Иране и Украине

Несколько взрывов произошло на юго-востоке Ирана в районе Ормузского пролива

Хуситы сообщили об ударах по нефтяным объектам и аэропортам в Саудовской Аравии

 Хуситы сообщили об ударах по нефтяным объектам и аэропортам в Саудовской Аравии

Патрушев заявил, что ВСУ совершили за год более ста атак на суда с российскими грузами

Британский актер Патрик Стюарт скончался в возрасте 86 лет

 Британский актер Патрик Стюарт скончался в возрасте 86 лет

Глава CENTCOM представил Трампу планы ударов по Ирану

Вертолет с миротворцами разбился в Боснии и Герцеговине, трое погибли

Блок Нетаньяху обошел оппозицию после подсчета 100% голосов на выборах в Израиле

 Блок Нетаньяху обошел оппозицию после подсчета 100% голосов на выборах в Израиле
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4007 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12656 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 129 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 131 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов