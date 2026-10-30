Linde в Стокгольме хочет запретить Газпрому взыскивать 80 млрд руб. ущерба Амурскому ГПЗ

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Германский подрядчик Linde выступает за приоритет Арбитражного института при Торговой палате Стокгольма в споре об ущербе Амурскому ГПЗ, сообщается в отчете немецкой компании.

Linde инициировала арбитражное разбирательство в отношении ООО "Газпром переработка Благовещенск" (заказчик и эксплуатирующая организация Амурского ГПЗ) в Стокгольме относительно ситуации вокруг стройки завода.

Linde Engineering в 2025 году официально инициировала арбитражное разбирательство против дочерней компании "Газпрома" в стокгольмском арбитраже в соответствии с соглашением" по проекту Амурского ГПЗ, которое было заключено в 2017 году с "Газпром переработкой Благовещенск" и основным подрядчиком строительства - АО "НИПИгазпереработка".

Контрактные отношения Linde с заказчиками по этому проекту ведет с 2015 года, тогда НИПИГАЗ заключил с Linde Engineering субподряд на проектирование, закупки и обслуживание на строительной площадке (EPSS-контракт) для лицензированных производственных установок ГПЗ. В 2017 году Linde также заключила лицензионное соглашение с "Газпром переработкой Благовещенск" на эксплуатацию установок, а также соглашение с прямым владельцем (DOA) "Газпром переработкой Благовещенск" и НИПИГАЗ, "которое включало положения об ограничении ответственности".

"Стокгольмский арбитраж 15 октября 2026 года вынес решение, подтверждающее, что требования "Газпрома", касающиеся проекта Амурского ГПЗ, должны рассматриваться в арбитражном разбирательстве в соответствии с положениями о разрешении споров, содержащимися в DOA. Кроме того, данное решение запрещает "Газпром переработке Благовещенск" предпринимать какие-либо действия - как в России, так и в других юрисдикциях - по принудительному исполнению соответствующего судебного акта российского суда в отношении компании Linde. "Газпром" может попытаться оспорить это решение; сроки и окончательный исход данного разбирательства остаются неопределенными", - говорится в новом отчете.

Как сообщалось, Арбитражный суд Амурской области в январе удовлетворил иск "Газпром переработки Благовещенск" о возмещении вреда на сумму свыше 80 млрд рублей к компаниям инжиниринговой группы Linde в России и за ее пределами.

Иск связан с пожарами на заводе в октябре 2021 года и январе 2022 года. Расследование российской стороны показало, что их причиной явилась разгерметизация фильтров на установке, "произошедшая в связи с многочисленными нарушениями в проектировании и технической документации поставленного Linde GmbH оборудования". Истец уверен, что поставщик совместно с другими компаниями группы Linde должен "нести солидарную ответственность в рамках требований о возмещении убытков в виде реального ущерба и упущенной выгоды".

Linde же полагает, что пожары были вызваны качеством строительно-монтажных работ, ответственность за которые входит в сферу ответственности НИПИГАЗ.

Позиция российского правосудия заключается в том, что споры в отношении подсанкционных российских компаний с иностранными подлежат рассмотрению исключительно в российских судах, так как в условиях санкционного режима возможности российских компаний по защите своих прав и интересов существенно ограничены.

Амурский ГПЗ в районе города Свободный с проектной мощностью в 42 млрд кубометров в год является одним из крупнейших предприятий по переработке природного газа в мире.