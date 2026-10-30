Казахстан по итогам уборочной кампании собрал 24,3 млн зерна

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Казахстан по итогам уборочной кампании-2026 собрал 24,3 млн тонн зерна, сообщила пресс-служба Минсельхоза.

"По итогам уборочной кампании 2026 года в Казахстане собрано 24,3 млн тонн зерна. Это один из наиболее высоких показателей за последние 15 лет. Более высокий валовой сбор за указанный период был зафиксирован лишь в двух предыдущих рекордных годах", - говорится в сообщении пресс-службы.

По предварительным данным, около 72% мягкой пшеницы, поступившей на элеваторы, соответствует третьему классу. В 48% исследованных проб содержание клейковины превышает 28%. В Акмолинской области (один из трех основных зерносеющих регионов - ИФ-К) доля пшеницы третьего класса достигает 90%, а пшеницы категории Hi-Pro - 70%.

Как сообщалось, Казахстан в 2025 году увеличил сбор зерновых на 2% к уровню предыдущего сезона - до 27 млн тонн, урожайность составила 17 ц/га (в 2024 году - 16 ц/га).