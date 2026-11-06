В Литве начались учения НАТО под командованием Германии

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - В Литве близ границы с Белоруссией с 6 ноября по 3 декабря пройдут два военных учения - Freedom Shield 26-II ("Щит Свободы 26-II") и Grand Eagle 26 ("Большой Орел 26"), в них примут участие более 6 тысяч военнослужащих, сообщило литовское Минобороны.

"Учения проводятся под руководством 10-й танковой дивизии Германии, которая будет обеспечивать управление подчиненными бригадами с момента их формирования и готовности к выполнению задач до возвращения всех частей на места постоянной дислокации. Цели обоих учений - укрепление боевой готовности частей, совершенствование процедур командования и управления, оперативного планирования, а также улучшение взаимодействия между союзниками по НАТО - Литвой и Польшей", - говорится в пресс-релизе.

В учениях примут участие более 6 тысяч военнослужащих 45-й бронетанковой бригады Lietuva и 37-й механизированной пехотной бригады Saksonija из состава 10-й танковой дивизии Германии. Также в них будут участвовать военнослужащие Многонациональной боевой бригады НАТО в Литве из Германии, Нидерландов, Норвегии, Чехии, Хорватии, Бельгии, Люксембурга и подразделения литовской армии.

Учения пройдут на полигоне Вооруженных сил Литвы в Пабраде и полигоне Руднинкай, расположенных близ границы с Белоруссией.

С 6 ноября по 3 декабря в связи с учениями запланировано интенсивное перемещение военной техники по дорогам общего пользования с запада Литвы в восточные регионы.