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США, Армения и Азербайджан создали трехстороннюю техническую группу по развитию "Маршрута Трампа"

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - США, Армения и Азербайджан создали трехстороннюю техническую группу по развитию "Маршрута Трампа для международного мира и процветания"(TRIPP), говорится в сообщении на сайте американского Госдепа.

"Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Брендан Ханрахан, заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян и заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов дали старт работе трехсторонней группы технического планирования. Ее цель - продвигать мультимодальный транзитный маршрут TRIPP", - говорится в сообщении.

В группу войдут политические представители и технические эксперты трех стран. Цель группы - совместная работа на укрепление долгосрочной стабильности, экономической активности, региональной связности и коммерческого процветания.

Стороны также договорились, создать еще две группы - по вопросам транспорта и электроэнергии. Деятельность этих организаций должна быть направлена на решение сложных технических вопросов и подготовки к следующим этапам реализации проекта, включая интеграцию с другими объектами региональной инфраструктуры.

Участники подтвердили намерение приступить к реализации маршрута как можно скорее.

В августе 2025 года лидеры США, Армении и Азербайджана подписали декларацию, в которой говорилось, что Ереван будет работать с Вашингтоном и третьими сторонами над формированием рамок проекта TRIPP, предполагающего строительство автомобильной, железнодорожной и нефтегазовой инфраструктуры. TRIPP должен связать основную территорию Азербайджана с Нахичеванской автономной республикой через территорию Армении по дороге протяженностью 42 км и далее - с Турцией

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