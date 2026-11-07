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Что случилось этой ночью: воскресенье, 7 ноября

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Трамп объявил о назначении Стивена Миллера главой аппарата Белого дома. Он сменит на посту нынешнего руководителя Сьюзи Уайлс.

- Новый глава аппарата Белого дома советовал Трампу пойти на деэскалацию с Тегераном. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники, присутствовавшие во время беседы.

- Глава Пентагона Хегсет советует Трампу возобновить удары по Ирану. Вице-президент Вэнс выступает против.

- Парламент Парагвая объявил импичмент президенту страны Сантьяго Пенье. Временно исполняющим обязанности назначен бывший вице-президент Педро Аллиана.

- "Локомотив" отправил в отставку главного тренера Галактионова. В пятницу "Локомотив" проиграл казанскому "Рубину" в домашнем матче 14-го тура РПЛ .

- Папа римский начал поездку по трем странам Южной Америки. Тур начался с визита в Уругвай - впервые почти за сорок лет.

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