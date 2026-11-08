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Дана Уайт встретится с Дональдом Трампом в понедельник

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Глава UFC Дана Уайт заявил, что планирует в понедельник встретиться с президентом США Дональдом Трампом, заявившим, что хотел бы видеть его пресс-секретарем Белого дома.

"Я сейчас отправлюсь в Вашингтон", - сказал он журналистам в Лондоне, рассмеявшись перед этим.

Уайт пояснил, что "в понедельник будет встреча с Трампом, посмотрим, что из этого получится".

В то же время, руководитель UFC отметил, что у него и так сейчас большая нагрузка. "У меня уже сейчас есть много работ", - сказал он.

Ранее CNN со ссылкой на источник сообщил, что Уайт отверг предложение Трампа занять пост прес-секретаря Белого дома.

При этом один из собеседников телеканала предположил, что Трамп шутил, когда заявил, что предложил эту работу Уайту.

Президент США в субботу написал в соцсети Truth Social, что хотел бы видеть Уайта своим пресс-секретарем.

"С радостью сообщаю, что великому Дане Уайту, свирепому бойцу и воину предложена должность пресс-секретаря Соединенных Штатов. Я попросил его взять с собой нескольких бойцов UFC в качестве помощников, несмотря на то, что некоторые из них не из нашей страны: Ислам Махачев, Хабиб Нурмагомедов, Джастин Гейтджи, Даниель Кормье, Аманда Нуньес и Кайла Харрис. Нам нужны эти люди, чтобы защищаться от безумных левых. Дана будет пресс-секретарём, какого ещё не было. Дана, пожалуйста, согласись на эту работу" - написал Трамп.

Сам глава UFC в субботу разместил в соцсетях скриншот поста Трампа. Также Уайт опубликовал фото, на котором он стоит за трибуной в зале для брифингов Белого дома, сопроводив публикацию фразой: "Переходим к следующей главе". При этом он не стал пояснять, что именно имеет в виду.

Заявление Трампа насчет пресс-секретаря Белого дома прозвучало на фоне кадровых перестановок в администрации США после серьезных потерь Республиканской партии на недавних промежуточных выборах.

В пятницу президент США объявил, что замглавы аппарата Белого дома Стивен Миллер встанет во главе этой структуры и сменит на посту нынешнего руководителя Сьюзи Уайлс.

Пост пресс-секретаря остается вакантным уже несколько месяцев. В августе в отставку ушла Кэролайн Левитт, мотивировав это решение стремлением проводить больше времени с семьей. Затем пресс-секретарем стала Кэти Захария, но проработала всего пять дней.

Уайт открыто поддерживает Республиканску партию, глава UFC выступал на ее съездах в 2016, 2020 и 2024 гг.

UFC Дана Уайт США Дональд Трамп
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