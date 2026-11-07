Ученые зафиксировали на Солнце более 30 вспышек за двое суток

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Ученые фиксируют рост активности Солнца, за двое суток произошло свыше 30 вспышек, сообщила в субботу лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН.

"На Солнце происходит стремительный рост вспышечной активности. За вчерашние сутки космическими средствами слежения было зарегистрировано 18 вспышек класса C и выше (...) Сегодня за первые 12 часов на момент выпуска сообщения к ним добавилось еще 17 событий", - говорится в сообщении.

По словам ученых, к концу субботы общее число вспышек может достигнуть 40-50.

"Основным источником вспышечной активности является довольно крупная группа солнечных пятен, располагающаяся в данный момент почти в центре видимого солнечного диска", - следует из сообщения лаборатории.

По ее данным, рост активности Солнца происходит на фоне возмущенной магнитосферы Земли, вошедшей минувшей ночью в зону действия крупной корональной дыры.

"Магнитные бури пока не запустились, магнитосфера явно находится в неустойчивом состоянии. Если к этому сейчас добавятся удары от мощных вспышек, реакция магнитного поля может быть особенно бурной, вплоть до бурь самого высокого уровня", - говорится в сообщении.