Здание Saudi Aramco в Эр-Рияде повреждено в результате падения обломков ракеты

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Административное здание компании Saudi Aramco получило незначительные повреждения во время удара с воздуху по Эр-Рияду, сообщает в воскресенье "Аль-Джазира".

В министерстве энергетики Саудовской Аравии пояснили, что на здание в деловом квартале Эр-Рияда упали обломки от ракеты. Пострадавших нет.

В последние месяцы хуситы регулярно наносят удары с воздуха из Йемена по целям в Саудовской Аравии. В частности, атаки приходятся на объекты энергетической инфраструктуры.