Эрдоган прибыл с визитом в Азербайджан

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье прибыл с официальным визитом в Азербайджан, сообщают азербайджанские официальные СМИ.

Самолет турецкого лидера приземлился в аэропорту города Физули (Карабахский регион Азербайджана).

Эрдогана и его супругу Эмине Эрдоган встретили президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.

По данным СМИ, в этот же день президенты Азербайджана и Турции проведут переговоры.