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Танкер загорелся близ берегов Омана, экипаж эвакуирован

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Пожар разгорелся на нефтяном танкере в Ормузском проливе близ Омана, сообщает в воскресенье Управление морских торговых операций Соединенного Королевства UKMTO.

Согласно его данным, инцидент произошел накануне вечером в 15 км от оманского города Эль-Хасаб. Члены экипажа эвакуированы.

Причина пожара не называется. Информации о том, есть ли пострадавшие, не поступало.

В ночь на воскресенье сообщалось о похожем инциденте, но в Оманском заливе. Там пожар произошел на борту сухогруза. Бойцы нацгвардии ОАЭ спасли 22 членов экипажа.

"Нацгвардия отреагировала на сообщение экипажа судна о возгорании на борту. Специализированные группы обнаружили танкер и спасли весь экипаж. Морякам оказали необходимую первую помощь, после чего передали соответствующим службам; состояние всех пострадавших стабильное", - говорится в сообщении.

При этом в нацгвардии ОАЭ не уточняется причина пожара.

Оман Ормузский пролив UKMTO ОАЭ Оманский залив
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