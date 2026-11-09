Госсекретарь США назвал требования Ирана нереалистичными и возмутительными

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Прогресса в переговорном урегулировании конфликта США и Ирана пока нет, требования Тегерана в Вашингтоне считают нереалистичными, сообщил американский госсекретарь Марко Рубио.

"Я не могу сказать вам о каком-либо прогрессе. Вы видите что-то из того, что происходит. И ряд стран продолжает контактировать с ними (с Ираном - ИФ), выдвигая разные идеи. Но я бы не сказал, что мы находимся на пороге прорыва", - заявил Рубио журналистам во Флориде.

При этом он подчеркнул, что президент США Дональд Трамп "всегда предпочитает решать любую проблему дипломатически".

"Иногда это невозможно. Но если есть шанс это сделать, мы его используем", - заверил госсекретарь.

"Прямо сейчас это все (переговоры - ИФ) не очень продуктивно. Требования Ирана не просто неприемлемы - в ряде случаев они возмутительны, нелепы и совершенно нереалистичны", - пояснил Рубио.

Он также отметил, что США в настоящее время обеспечивают безопасность своих сил в регионе.

"США действуют оборонительно. Если возникнет угроза нашим силам в регионе, мы примем ответные меры. Мы имеем право на самооборону", - отметил он.