Китайская ракета вывела на орбиту группу интернет-спутников SatNet

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Ракета-носитель "Чанчжэн-12" ("Великий поход-12") в понедельник успешно вывела на орбиту очередную партию из девяти спутников SatNet для создания группировки глобального интернет-покрытия, сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC).

Ракета была запущена с космодрома Вэньчан, который расположен на острове Хайнань, в 04:24 по пекинскому времени (23:24 по Москве). Спутники успешно вышли на заданную низкую околоземную орбиту.

Запуск осуществлен в рамках программы создания национальной спутниковой интернет-системы SatNet, нацеленной на обеспечение глобального широкополосного интернет-покрытия, поддержку развивающейся цифровой экономики страны, потребностей национальной безопасности и международной связи. Нынешняя группа аппаратов является уже 29-й по счету.

Спутники китайской государственной группировки SatNet, управляемой компанией China Satellite Network Group, развертываются на низкой околоземной орбите. Предполагается, что группировка в будущем будет состоять из 13 тыс. аппаратов.

Жидкотопливная ракета среднего класса "Чанчжэн-12" длиной 62 м и диаметром 3,8 м, разработанная Шанхайской академией технологий космических полетов (SAST), способна выводить на низкую околоземную орбиту 12 тонн полезной нагрузки и 6 тонн на солнечно-синхронную орбиту высотой 700 км. Первый запуск этой новой китайской ракеты был осуществлен в конце ноября 2024 года.