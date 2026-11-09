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Авианосец "Теодор Рузвельт" вошел в Малаккский пролив по пути на Ближний Восток

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Американский атомный авианосец USS Theodore Roosevelt, который направляется на Ближний Восток во главе авианосной ударной группы ВМС США, вошел в Малаккский пролив и идет в направлении Индийского океана, следует из данных ресурса MarineTraffic.

На минувшей неделе он находился с визитом в Сингапуре. Это был его последний заход в порт перед прибытием в зону ответственности Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM), которое, по данным портала Axios, ожидается в середине ноября.

В состав группы, помимо авианосца, входят ракетный крейсер USS Chosin, два эсминца - USS Paul Hamilton и USS Decatur, а также среднее беспилотное судно (MUSV) Seahawk, которое предназначено для выполнения задач радиоэлектронной разведки, наблюдения за надводной и подводной обстановкой и раннего предупреждения.

В настоящее время в районе Аравийского моря к юго-востоку от Ирана на боевом дежурстве находятся две американские авианосные ударные группы, возглавляемые авианосцами USS George Washington и USS George Bush. На каждом из них базируется по 48 истребителей. Вместе с авианосцами вблизи Ирана размещены крейсер и 11 ракетных эсминцев, а также экспедиционная морская база USS Miguel Keith. Также два эсминца ВМС США находятся в Красном море, еще два - в восточной части Средиземного моря.

Предполагается, что USS Theodore Roosevelt сменит авианосец USS George Washington, который находится на Ближнем Востоке с 19 августа. Пока неясно, сохранят ли США в течение некоторого времени одновременное присутствие трех авианосных групп в регионе.

Хроника 28 февраля – 09 ноября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
ВМС США США Иран Ближний Восток
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