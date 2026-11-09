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Президент США заверил, что причин для новой эскалации конфликта с Ираном нет

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп сообщил, что причин для новой эскалации конфликта с Ираном нет, и подчеркнул, что не стремится к этому.

"Ну, я не собираюсь этого делать. Я не думаю, что в этом есть какой-то резон", - заявил Трамп в интервью CBS News.

По его словам, у Ирана не осталось ядерного материала.

"У них нет ничего. Это все похоронено под тоннами камней", - полагает президент.

Президент также отметил, что в районе горы Пикакс, где якобы находится объект иранской ядерной программы, сейчас мало активности.

"Придется ли нам заняться горой Пикакс - мы будем следить за ситуацией. Если бы возникла необходимость заняться горой Пикакс, а сейчас ее нет, мы бы разобрались с этим за час. Все было бы улажено", - отметил Трамп.

Ранее Трамп неоднократно публично угрожал нанести удар по горе Пикакс, потому что Тегеран якобы проводит там работы в рамках ядерного проекта.

Хроника 28 февраля – 09 ноября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США Дональд Трамп
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