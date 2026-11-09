Президент США заверил, что причин для новой эскалации конфликта с Ираном нет
Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп сообщил, что причин для новой эскалации конфликта с Ираном нет, и подчеркнул, что не стремится к этому.
"Ну, я не собираюсь этого делать. Я не думаю, что в этом есть какой-то резон", - заявил Трамп в интервью CBS News.
По его словам, у Ирана не осталось ядерного материала.
"У них нет ничего. Это все похоронено под тоннами камней", - полагает президент.
Президент также отметил, что в районе горы Пикакс, где якобы находится объект иранской ядерной программы, сейчас мало активности.
"Придется ли нам заняться горой Пикакс - мы будем следить за ситуацией. Если бы возникла необходимость заняться горой Пикакс, а сейчас ее нет, мы бы разобрались с этим за час. Все было бы улажено", - отметил Трамп.
Ранее Трамп неоднократно публично угрожал нанести удар по горе Пикакс, потому что Тегеран якобы проводит там работы в рамках ядерного проекта.